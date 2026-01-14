ТАСС: в РФ проработают норматив продаж топлива на бирже в мелкооптовом сегменте

Также предлагается сократить объем продаж топлива в крупном опте

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак распорядился, чтобы Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Петербургская биржа проработали вопрос о введении обязательного норматива биржевых продаж бензина и дизельного топлива в мелкооптовом сегменте рынка в размере до 1% от объема производства. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли.

Кроме того, предлагается сократить объем продаж топлива в крупном опте.

ТАСС направил запрос в ФАС, Минэнерго РФ, аппарат Новака и на Петербургскую биржу.

Нефтяные компании обязаны продавать на бирже 15% от всего объема произведенного бензина, 16% от произведенного дизельного топлива. Обязательного норматива по продаже топлива в мелкооптовом сегменте нет.