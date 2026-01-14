Кабмин к 15 июля подготовит проект новой Стратегии развития ДФО

Новая стратегия заменит аналогичный документ, действовавший до 2025 года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к середине лета подготовить проект новой Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Проект новой Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года должен быть подготовлен к 15 июля 2026 года", - говорится в сообщении.

Поручение премьер дал по итогам профильной стратегической сессии, состоявшейся 9 декабря 2025 года.

В кабмине отметили, что новая стратегия заменит аналогичный документ, действовавший до 2025 года.

Подготовка стратегии ведется Минвостокразвития совместно с другими федеральными органами власти и главами регионов, входящих в ДФО. В числе прочих задач им необходимо сформировать социально-экономическую модель развития округа, учитывающую систему расселения и географические особенности макрорегиона, в том числе климат, экологию и сейсмическую активность, а также учесть различные сценарии развития. В шестимесячный срок после утверждения стратегии в правительство должен быть представлен план ее реализации.

Как отмечал Мишустин на стратегической сессии, за время реализации стратегии развития ДФО валовой региональный продукт вырос на 25%, привлечено 5,5 трлн рублей частных инвестиций, создано свыше 170 тыс. новых рабочих мест. Председатель правительства поручил проанализировать достигнутые результаты и учесть их при разработке нового документа.