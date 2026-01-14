Энергопотребление в России в 2025 году снизилось на 0,8%

Оно составило 1,161 трлн кВт⋅ч, сообщили в "Системном операторе"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России по итогам 2025 года составило 1,161 трлн кВт⋅ч, что на 0,8% ниже, чем в 2024 году. Об этом сообщили в "Системном операторе".

"По оперативной информации АО "СО ЕЭС", потребление электроэнергии в ЕЭС России составило 1 161 млрд кВт⋅ч, что на 0,8% ниже соответствующего показателя 2024 года (без учета влияния дополнительного дня високосного года)", - говорится в сообщении.

Основную нагрузку в обеспечении спроса на электроэнергию в энергосистеме России несли тепловые электростанции. Их доля в структуре выработки составила 57,5%. Доля гидроэлектростанций достигла 16,7%, АЭС - 18,7%, электростанций промышленных предприятий - 6,2%. Объекты возобновляемой генерации - ветроэлектростанции и солнечные электростанции - обеспечили 0,6% и 0,3% в общей доле спроса соответственно.

В 2025 году новые значения исторического максимума потребления мощности установлены в объединенных энергосистемах Юга и Востока, а также в 16 территориальных энергосистемах. В их число вошли Ставропольский и Забайкальский края, республики Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Бурятия и Якутия. Рекордные значения были также достигнуты в Чеченской Республике, Крыму и Севастополе, Краснодарском крае и Адыгее. По данным "Системного оператора", максимумы энергопотребления также зафиксировали в Хабаровском крае, ЕАО, Москве и Московской области, Ростовской, Амурской, Воронежской и Калужской областях.

Годовой максимум потребления мощности ЕЭС России был достигнут 24 декабря 2025 года. Он составил 166 155 МВт, что на 1,2% ниже рекорда предыдущего года.