В России в 2025 году выработка электроэнергии снизилась на 1,2%

Показатель составил 1,166 трлн кВт⋅ч

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Выработка электроэнергии в российской единой энергосистеме по итогам 2025 года составила 1,166 трлн кВт⋅ч, что на 1,2% меньше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в "Системном операторе".

"По оперативным данным АО "СО ЕЭС", выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России в 2025 году составила 1 166 млрд. кВт⋅ч, что на 1,2% ниже фактической выработки 2024 года, что соответствует снижению 0,9% без учета влияния дополнительного дня високосного года", - говорится в сообщении.

При этом общая установленная мощность электростанций в энергосистеме на 1 января 2026 года составила 271 ГВт (+1101,5 МВт за 2025 год). Установленная мощность в единой энергосистеме России составила 264,818 ГВт, в технологически изолированных энергосистемах - 5,46 ГВт.

Вводы новых энергообъектов

В 2025 году было введено несколько генерирующих объектов. В их числе - теплоэлектростанция Свистягино на 70 МВт, две ветроэлектростанции - Гражданская и Новолакская мощностью 231,3 МВт и 152,5 МВт соответственно.

На Красноярской ТЭЦ был запущен третий энергоблок на 185,4 МВт, на Норильской ТЭЦ - второй энергоблок на 108 МВт. В числе других энергообъектов, запущенных в 2025 году, - Лушниковская парогазовая установка мощностью 281 МВт и Северские солнечные электростанции (44,1 МВт).

По данным "Системного оператора", в прошлом году также были введены в эксплуатацию 34 электроподстанции.