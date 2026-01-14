Рынок акций РФ снижается в начале основной торговой сессии

Индексы Мосбиржи и РТС падали на 0,45%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня также снижается.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,45% - до 2 684,76 и 1 072,58 пункта соответственно. Курс юаня терял на 1,15 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,273 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 680,17 пункта (-0,62%), индекс РТС составлял 1 070,75 пункта (-0,62%). В это же время курс юаня снижался на 1,4 копейки, до 11,27 рубля.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,06% и находился на отметке 2 695,19 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.