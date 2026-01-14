Кабмин сформирует единую модель привлечения туристов из-за рубежа в ДФО

Она должна включать подходы к формированию туристических продуктов, меры по их продвижению и снятию инфраструктурных ограничений

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минвостокразвития сформировать единую модель привлечения иностранных туристов на Дальней Восток. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"В рамках повышения туристической привлекательности макрорегиона Минэкономразвития и Минвостокразвития сформируют единую модель привлечения иностранных туристов на Дальней Восток", - говорится в сообщении.

Такая модель должна включать подходы к формированию туристических продуктов, меры по их продвижению и снятию инфраструктурных ограничений. О результатах работы нужно доложить в правительство до 1 июля, промежуточный доклад должен быть представлен до 1 апреля.