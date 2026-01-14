Мишустин поручил обеспечить реконструкцию пунктов пропуска через госграницу в ДФО

Кроме того, Минтрансу и Минэкономразвития необходимо усилить контроль за оценкой социально-экономической эффективности новых транспортных проектов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить строительство и реконструкцию пунктов пропуска через госграницу России на Дальнем Востоке в установленный срок. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Минтрансу совместно с РЖД поручено принять необходимые меры для обеспечения реализации в установленные сроки инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожной магистрали", а также обеспечить строительство и реконструкцию пунктов пропуска через государственную границу России в ДФО в установленный срок", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минтрансу совместно с Минэкономразвития необходимо усилить контроль за предварительной оценкой социально-экономической эффективности новых транспортных проектов. О результатах нужно доложить в правительство к 1 марта 2026 года, далее - раз в полгода.