Ежедневные таможенные платежи в бюджет превысили 23 млрд рублей

Глава ФТС Валерий Пикалев рассказал об этом на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ежедневные перечисления таможенных платежей в федеральный бюджет России составляют более 23 млрд рублей. Об этом сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Спасибо большое за предоставленную возможность доложить об итогах деятельности Федеральной таможенной службы. Ежедневные перечисления таможенных платежей в федеральный бюджет составляют более 23 млрд рублей", - сказал Пикалев.

В октябре 2025 года руководитель службы говорил, что ФТС с начала года перечислила в бюджет РФ 4,5 трлн рублей. По его словам, плановое задание для ФТС России на 2025 год составило 5 трлн 965,9 млрд рублей.