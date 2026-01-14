В России за 2025 год пресекли контрабанду более 34 тонн наркосодержащих веществ

Глава ФТС Валерий Пикалев назвал такие показатели значительными

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Выявленный объем контрабанды наркосодержащих средств за 2025 год превысил 34 тонны. Об этом сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Валерий Пикалев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Благодаря эффективному взаимодействию с Федеральной службой безопасности и другими правоохранительными органами достигнуты значительные показатели по линии противодействия контрабанде наркосодержащих веществ. Выявленный объем уже превысил 34 тонны", - сказал он.

Также глава ФТС сообщил, что ведомство реализовало мероприятие, направленное на противодействие незаконному обороту оружия и боеприпасов. "В настоящий момент это очень актуальная тема, и сейчас только огнестрельного оружия изъято более 3,5 тыс. единиц", - отметил Пикалев.