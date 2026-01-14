Мишустин поручил подготовить мероприятия для развития рыболовства МСП в ДФО

Срок реализации поручения председатель правительства обозначил до 1 июля

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил подготовить перечень мероприятий, направленных на развитие прибрежного рыболовства предприятиями малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Для обеспечения береговой переработки рыбы и развития прибрежных поселений Минсельхоз и Росрыболовство совместно с дальневосточными регионами подготовят перечень мероприятий, направленных на развитие прибрежного рыболовства предприятиями малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

Срок реализации поручения председатель правительства обозначил до 1 июля 2026 года, с представлением промежуточного доклада до 1 апреля 2026 года.