У дистрибьютора сети "Светофор" в Омске выявили нарушения закона о торговле

В документах не был указан максимальный срок оплаты, а нереализованный товар предусматривалось возвращать поставщикам

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала дистрибьютора торговой сети "Светофор" в Омске нарушившим закон о торговле, сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушения выявлены в договорах поставки между логистическим центром "Омскритейлгрупп" и восемью производителями продуктов из разных регионов. В документах не был указан максимальный срок оплаты, а нереализованный товар предусматривалось возвращать поставщикам.

При этом по закону о торговле максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения (более 30 дней) не должен превышать 40 календарных дней.

Кроме того, по данным ФАС, дистрибьютор нарушил требования закона, возмещая за счет поставщика ООО "Ишимский мясокомбинат" расходы, связанные с утилизацией непроданных продуктов.

Омское УФАС возбудило дело в отношении логистического центра "Светофора" и признало его нарушившим закон о торговле.