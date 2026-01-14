Мишустин указал на важность активной цифровизации таможенного администрирования

Премьер-министр РФ поручил главе ФТС Валерию Пикалеву продолжать уделять этой работе особое внимание

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ФТС Валерий Пикалев © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Современные цифровые инструменты нужно активнее включать в практику таможенного администрирования. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

"Надо, конечно, активнее включать в практику таможенного администрирования самые современные цифровые инструменты. Развивать их функционал, сокращать время контрольных мероприятий, операций. Чтобы люди и бизнес могли максимально просто и быстро решать свои проблемы, вопросы", - указал премьер, поручив Пикалеву продолжать уделять этой работе особое внимание.

Мишустин отметил, что платформенная экономика - это достаточно сложные логистические мероприятия, и таможенные органы принимают в этом активное участие, поэтому они должны владеть всеми цифровыми инструментами. "Именно цифровые инструменты позволяют и оптимизировать ключевые процессы, выстраивать их вокруг людей, делать соответствующие услуги и сервисы комфортными, удобными", - подчеркнул он.

Заслушав доклад руководителя Федеральной таможенной службы о цифровизации ведомства, глава кабмина отметил важность всех происходящих изменений и трансформаций. "Сегодня таможенная служба взаимодействует со службами, которые так или иначе являются смежниками и участвуют в таможенном администрировании, а без партнеров здесь сложно будет сделать этот процесс удобным и комфортным для граждан и бизнеса", - уточнил он.

Указал Мишустин и на важность экстерриториальности. "Это, кстати, серьезный антикоррупционный тренд, когда электронное декларирование, возможности получения информации никак не связаны с людьми, с местом работы. Это процесс, который формирует подход действительно профессиональный, особенно если это делать на базе современных технологий", - резюмировал он.