Мишустин указал на важность совершенствования таможенных операций

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Продолжать работу по совершенствованию таможенных операций, а также повышать их эффективность очень важно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым.

"Очень важно продолжать совершенствовать таможенные операции, повышать их эффективность, укреплять международные торговые связи, в том числе на приграничных территориях", - отметил глава кабмина, указав также на необходимость защиты добросовестных поставщиков продукции и обеспечения граждан и бизнеса необходимыми товарами.

Мишустин напомнил, что таможенная служба выполняет очень важную функцию - "защищает экономические интересы страны, контролирует перемещение товаров через нашу границу". По его словам, от эффективности деятельности ФТС зависит реализация государственных программ, а также конкурентоспособность отечественных предприятий.

"Президент [России Владимир Путин] особо подчеркивал необходимость развивать инфраструктуру внешней торговли страны, улучшать возможности ведения бизнеса, увеличивать выпуск продукции, продвигать ее как на внутреннем рынке, так и на глобальных, международных рынках", - обратился Мишустин к Пикалеву, добавив, что в этой сфере ФТС имеет особую роль. Как пояснил премьер, речь идет об упрощении таможенных процедур, сокращении административных барьеров, расширении потока товаров, а также проверки легальности их ввоза и вывоза.