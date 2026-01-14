В ГД одобрили страхование жизни с инвестдоходом для квалифицированных инвесторов

Потребуется единовременная уплата страховой премии от 6 млн рублей, отметил председатель комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который меняет классификацию видов страхования жизни и вводит дополнительное требование - наличие статуса квалифицированного инвестора для отдельных продуктов. Инициаторами документа выступили депутаты и сенаторы во главе с председателем комитета Анатолием Аксаковым.

Законопроект предусматривает запуск нового вида страхования жизни с выплатой инвестиционного дохода, написал Аксаков в своем Telegram-канале.

"Оно будет подразделяться на два вида: с объявленной доходностью, когда выплаты будут зависеть от общей инвестиционной деятельности страховщика, без привязки к конкретным активам, и с расчетной доходностью: в этом случае доход будет зависеть от прибыльности конкретных активов и иных указанных рыночных факторов, но не от деятельности страховщика", - уточнил депутат.

По его словам, страхование жизни с расчетной доходностью предназначено для граждан с крупными накоплениями. Заключать такие договоры смогут только квалифицированные инвесторы - при наличии имущественного ценза или сертификата, подтверждающего знания. При этом потребуется единовременная уплата страховой премии от 6 млн рублей.

Страхование с расчетной доходностью станет отдельным, самостоятельным дополнением к уже действующему долевому страхованию жизни (ДСЖ).

Как отметил Аксаков, с учетом спроса на понятные инвестиционные продукты с прозрачным механизмом формирования стоимости активов и выплат новые виды страхования могут стать эффективным инструментом долгосрочных личных накоплений и обеспечить дополнительный приток "длинных" денег в экономику страны.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 27 января.