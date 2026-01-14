Индекс Nikkei обновил рекорд на фоне ожидания досрочных выборов в парламент Японии

Показатель набрал 792,07 пункта и вышел на отметку 54 341,23 пункта

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Ключевой индекс крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи Nikkei обновил в среду исторический максимум на фоне ожиданий досрочных выборов в парламент Японии, по итогам которых премьер-министр Санаэ Такаити может усилить позиции правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и более уверенно проводить свою экономическую политику.

Как следует из данных торгов, индекс Nikkei набрал 792,07 пункта (1,48%) и вышел на отметку 54 341,23 пункта, впервые преодолев уровень в 54 тыс. пунктов. Индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции токийской биржи, вырос на 1,26% до 3 644,16 пункта.

По мнению местных наблюдателей, оптимизм инвесторов связан с ожидаемым роспуском ключевой нижней палаты парламента. Все ведущие японские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Такаити воспользуется этим своим правом для проведения досрочных выборов на фоне роста рейтингов правительства.

Удачное выступление на выборах ЛДП, председателем которой является Такаити, позволит правительству уверенно проводить экономическую политику нового премьера. Ранее политик, которая считается сторонником мягкой денежно-кредитной политики, обещала принять меры для повышения доходов населения и прибыли компаний, улучшения потребительских настроений и роста налоговых поступлений.

Как ожидается, нижняя палата парламента может быть распущена в первый же день работы 23 января, а досрочные выборы могут пройти уже 8 февраля.