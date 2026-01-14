Россия обновила рекорд по выручке от экспорта овса в 2025 году

РФ поставила на зарубежные рынки более 280 тыс. тонн овса, отметили в "Агроэкспорте"

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия по итогам 2025 года обновила рекорд по выручке от экспорта овса - поставки превысили 280 тыс. тонн на сумму почти $62 млн, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".

"Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия в 2025 году поставила на зарубежные рынки более 280 тыс. тонн овса на сумму почти $62 млн. Тем самым был обновлен исторический максимум в стоимостном выражении, установленный в 2024 году, - $59,3 млн", - говорится в сообщении.

"Агроэкспорт" отмечает, что в топ-3 стран-импортеров в денежном выражении входят Китай, Монголия и ОАЭ.