Россия и Намибия намерены подписать межправсоглашение по атомной энергетике

Встреча заместителя гендиректора по международной деятельности "Росатома" Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Республики Намибия Сельмой Ашипалой-Мусавьи прошла 13 января

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия и Намибия намерены подписать рамочное межправительственного соглашения в сфере мирного использования атомной энергии. Об этом сообщает пресс-служба Росатома.

"13 января 2026 года состоялась встреча заместителя генерального директора по международной деятельности госкорпорации "Росатом" Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Республики Намибия Сельмой Ашипалой-Мусавьи в рамках ее визита в Россию. В ходе совещания обсуждались перспективы сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, включая совместную работу по урановым месторождениям, а также подготовку к подписанию рамочного межправительственного соглашения", - говорится в сообщении.