ФТС за 2025 год выявила более 136 тыс. тонн товаров с различными нарушениями
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за 2025 год в результате мероприятий по борьбе с серым импортом выявила более 136 тыс. тонн товаров, перевозившихся с различными нарушениями. Об этом сообщил глава ФТС России Валерий Пикалев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в 2025 году провели достаточно масштабные мероприятия по обелению экономики, в рамках которых особое внимание уделяли борьбе с серым импортом. Для этого усилили работу мобильных групп. В результате было выявлено более 9 тыс. транспортных средств, перевозивших товары с различными нарушениями. Их общий вес составил более 136 тыс. тонн", - сказал он.
Глава ФТС сообщил, что результатом усиления работы мобильных групп стало выявление товаров, перемещаемых по так называемым серым схемам, то есть совершенно без документов. "В целях нормализации ситуации в соответствии с указом президента Российской Федерации №778 бизнесу предоставили возможность ввезти и задекларировать эти товары. С нового года ввоз таких товаров будет уже осуществляться только при наличии всех необходимых сопроводительных документов", - отметил Пикалев.