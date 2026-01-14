На "Авито" появилось объявление о продаже аэропорта Домодедово

Стоимость составляет 132 млрд 265,8 млн рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Объявление о продаже столичного аэропорта Домодедово появилось на "Авито", убедился корреспондент ТАСС.

Продавцом в сервисе числится ПАО "Банк ПСБ". Согласно объявлению, стоимость составляет 132 млрд 265,8 млн рублей.

"Реализация посредством аукциона на электронной площадке "РТС-тендер" доли 100% уставного капитала", - уточняется в описании.

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже "ДМЕ холдинга", владеющего активами аэропорта Домодедово, а также ряда связанных с аэропортом компаний, назначен на 20 января 2026 года. Заявки принимаются с 13 до 19 января. Стартовая цена составляет 132,266 млрд рублей, задаток - 26,45 млрд рублей, шаг аукциона - 1,32 млрд рублей. Организатор - банк ПСБ.

Договор купли-продажи предполагается заключить в течение пяти дней после подведения итогов аукциона.