В ОСК создали конструкторское бюро для разработки малооборотных двигателей

В рамках реализации проекта был привлечен Кингисеппский машиностроительный завод

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Конструкторское бюро (КБ) для разработки серийных отечественных малооборотных двигателей (МОД) для крупнотоннажного флота было создано в периметре Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщили в пресс-службе ОСК.

"Объединенная судостроительная корпорация завершила первый этап проекта по созданию линейки отечественных судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота, сформировав специализированное конструкторское бюро и завершив предпроектную проработку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новое бюро позволит в короткие сроки приступить к разработке малооборотного двигателя и подготовить базу для выхода на серийное производство.

"В рамках реализации первого этапа проекта ОСК был привлечен индустриальный партнер - Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ), совместно с которым в полном объеме был реализован блок работ по предпроектной подготовке. Успешное прохождение первого этапа проекта по созданию отечественного малообортного двигателя позволяет ОСК завершить сотрудничество с КМЗ в этом направлении. В этой связи корпорация выходит из капитала КМЗ и возвращает его прежним собственникам", - привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора ОСК по развитию и операционной эффективности Сергея Бондаренко.

В корпорации проинформировали, что на следующем этапе работ по созданию отечественного МОД будет разработка технического проекта, комплекта рабочей конструкторской документации для основных деталей и узлов, а также определение предприятия-изготовителя.

"Изготовление первого малооборотного двигателя для отечественного флота, проведение испытаний и сертификация планируется в 2027-2028 годах. Следующие этапы проекта будут реализованы с привлечением технологического партнера, имеющего экспертизу в области передового инжиниринга", - добавили в ОСК, уточнив, что подобным технологическим партнером для ОСК станет Инжиниринговый центр "Кронштадт".