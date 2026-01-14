РБК: бывшие участки владельца IКЕА под строительство ТЦ "Мега" продали

По данным издания, речь идет об участках в Челябинской и Ленинградской областях

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Бывшие участки шведской Ingka Group, на которых ранее планировалось строительство торговых центров "Мега", продали застройщикам, сообщает РБК.

Компанией МИП, связанной с девелопером "Брусника", были выкуплены 39,8 га в Челябинской области, где ранее шведской Ingka Group планировалось строительство торгового центра "Мега", пишет газета. Сведения об этом содержатся "в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)", уточняет РБК.

Помимо этого, из данных реестра следует, что в 2025 году продали еще одну площадку, где Ingka Group когда-то хотела возвести торговый центр, а именно участок общей площадью 40 га в поселке Новоселье, находящемся между КАД и Красносельским шоссе, в Ломоносовском районе Ленинградской области. Его новым собственником стало АО "Севниигим" в середине ноября 2025 года.

Владеющая сетью магазинов IKEA по всему миру Ingka Group приобрела площадку в Новоселье в 2016 году. Там планировалось строительство торгового центра "Мега Новоселье", который стал бы третьим, а также самым крупным (220 тыс. кв. м) из всех ее проектов в Ленинградской области. Объем инвестиций в возведение объекта оценивалось компанией в 23 млрд руб. Однако в итоге было принято решение отказаться от реализации проекта из-за смены стратегии в 2020 году.

Участок в Челябинской области, в свою очередь, владелец IКЕА также купил в 2016 году. В возведение торгового комплекса рядом с поселком Терема в Сосновском районе он хотел вложить порядка 10 млрд рублей, однако позже решил отказаться от возведения торгового центра.