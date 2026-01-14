Комитет ГД одобрил обязанность банков и МФО по отчету ФСПП о взыскании долгов

Порядок, форма, сроки и периодичность направления отчета будут определены Минюстом России по согласованию с ЦБ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об обязанности кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), самостоятельно взыскивающих задолженности с граждан, отчитываться перед судебными приставами. Документ был инициирован правительством РФ.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 20 января.

В настоящее время ФССП России осуществляет контроль за профессиональными коллекторскими, микрофинансовыми и кредитными (банковскими) организациями при взыскании ими просроченной задолженности физических лиц. При этом на настоящий момент обязанность направлять отчет о своей деятельности законодательно закреплена только для профессиональных коллекторских организаций.

В связи с этим предлагается также установить обязанность представлять в ФССП России отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности для кредитных и микрофинансовых организаций.

Порядок, форма, сроки и периодичность направления отчета будут определены Минюстом России по согласованию с Банком России.

Как пояснил в своем Telegram-канале председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки призваны оградить должников от некорректных действий и психологического давления со стороны взыскателей, ранних и поздних звонков. "Аналогичные нормы контроля сейчас действуют в отношении коллекторских агентств. Это позволило существенно сократить случаи хамского поведения и навязчивых звонков со стороны коллекторов", - указал он.