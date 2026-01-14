Минфин скоро опубликует данные по нефтегазовым доходам и валютным операциям

В ведомстве завершили формирование оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минфин, в связи с завершением формирования оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года, опубликует данные по дополнительным нефтегазовым доходам и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в ближайшие дни. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"В связи с завершением формирования оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года, в том числе в части фактического поступления нефтегазовых доходов - пресс-релиз об объеме дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и совокупном объеме покупки (продажи) иностранной валюты и (или) золота переносится на ближайшие дни", - говорится в сообщении.