Глава МИД Армении: в США не обсуждался вопрос участия России в "Маршруте Трампа"

Арарат Мирзоян при этом отметил, что в продолжении проекта могут быть созданы возможности и для российской стороны

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Армения в Вашингтоне с американской стороной не обсуждала вопрос участия России в проекте "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Вновь нет, не обсуждался [вопрос участия России в TRIPP]. Рамки TRIPP по большей части уже довольно ясны, но опять же в рамках большой деблокады мы не собираемся держать в стороне соседние страны, региональные страны от выгод, от этого большого движения, и у нас нет намерения каким-то образом оставить в стороне Россию. Очевидно, что у России есть присутствие в инфраструктурах Армении, в тех же железных дорогах. Повторюсь, в TRIPP нет, но в продолжении TRIPP и связанных с ней <…> могут быть созданы возможности и для Российской Федерации", - сказал Мирзоян в ответ на вопрос, обсуждала ли Армения с американскими партнерами вопрос участия РФ в TRIPP.