Стоимостной объем сделок с ценными бумагами на СПБ Бирже вырос на 33,56%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на СПБ Бирже по итогам декабря 2025 года вырос на 33,56% к ноябрю 2025 года и достиг 193,5 млрд рублей, став максимальным показателем за 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на СПБ Бирже по итогам декабря достиг 193,5 млрд руб., став максимальным показателем за 2025 год. По сравнению с ноябрем 2025 года (144,87 млрд руб.) объем торгов вырос на 33,56% и в 59 раз превысил аналогичный показатель декабря 2024 года. Рекорд дневного объема торгов, составивший 19,87 млрд руб., зафиксирован 29 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

При этом, по данным площадки, количество активных счетов инвесторов в декабре увеличилось до 1,86 млн, что на 14,66% больше, чем в ноябре (1,62 млн счетов) и в 37 раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года (0,05 млн счетов).

В пресс-службе также отметили, что участники торгов заключили в декабре 49,3 млн сделок, что на 3,88% меньше по сравнению с ноябрем (51,29 млн сделок).

Среднедневной объем торгов в будние дни декабря составил 8,41 млрд рублей, что на 23,88% больше, чем в ноябре (6,79 млрд рублей). С учетом выходных дней среднедневной объем торгов составил 6,24 млрд рублей (в ноябре - 4,83 млрд рублей).

Доля объема торгов по выходным дням составила 4,4% (8,52 млрд рублей) от общего объема торгов за месяц. Стоимостной объем сделок на "СПБ Фьюче" в режиме основных торгов с расчетными фьючерсными контрактами составил 100,88 млн рублей. Количество сделок составило 16,6 тыс.