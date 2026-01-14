Атака на танкеры у КТК не оказала влияния на работу компании "Тенгизшевройл"

Компания отслеживает ситуацию с атакой беспилотников на танкеры

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Совместная компания с участием акционеров США, Казахстана и России "Тенгизшевройл", которая ведет добычу нефти в Казахстане, отслеживает ситуацию с атакой беспилотников на танкеры вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Инцидент не оказал влияния на работу компании, сообщили ТАСС в пресс-службе "Тенгизшевройл".

"Тенгизшевройл" (ТШО) осведомлена о сообщениях касательно инцидентов с судами, направлявшимися к объектам погрузки Каспийского трубопроводного консорциума. Безопасность является высшим приоритетом для ТШО, и мы поддерживаем связь с соответствующими сторонами и внимательно отслеживаем ситуацию. Инцидент не оказывает влияния на деятельность ТШО", - сообщили в компании, отметив, что "дальнейшие запросы следует направлять в КТК".

В Минэнерго Казахстана накануне сообщили об атаке беспилотников на два танкера вблизи КТК. Один из них - Matilda - под флагом Мальты был зафрахтован для перевозки нефти дочерней структурой национальной компании "Казмунайгаз". Фрахтователь второго танкера Delta Harmony под флагом Либерии в сообщении Минэнерго не уточнялся. При этом агентство Reuters писало, что он был предназначен для загрузки нефти ТШО.

В Минэнерго также отмечали, что танкер Matilda не получил критических повреждений корпуса, после атаки на борту произошел взрыв без последующего горения, жертв и пострадавших среди экипажа нет. Повреждения Delta Harmony не уточнялись, сообщалось, что в результате атаки произошло возгорание, которое оперативно потушили, жертв и пострадавших нет. Погрузка нефти на танкеры во время атаки не проводилась.

"Тенгизшевройл" ведет добычу нефти и газа в Атырауской области Казахстана и разрабатывает гигантское нефтяное месторождение Тенгиз вблизи Каспийского моря. В состав акционеров компании входят казахстанская "Казмунайгаз" (20%), американские Chevron (50%) и ExxonMobil (25%), а также российский "Лукойл" (5%).