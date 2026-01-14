АКОРТ: овощи борщевого набора подешевели в декабре в торговых сетях на 28%

Социально значимые продукты "первой цены" стали доступнее за год на 9,3%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Овощи борщевого набора "первой цены", в который входит капуста, картофель, репчатый лук, морковь и свекла, в декабре 2025 года в крупных торговых сетях подешевели на 28% относительно аналогичного периода 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

"Овощи борщевого набора "первой цены" - капуста, картофель, репчатый лук, морковь и свекла - в декабре 2025 года в крупных торговых сетях подешевели на 28% год к году", - сказано в сообщении.

В целом социально значимые продукты "первой цены" стали доступнее за год на 9,3%, снижение цен отмечено в 16 из 25 товарных категорий. Сильнее всего за 2025 год подешевели рис (-41%), белокочанная капуста (-38%), картофель (-31%), репчатый лук (-25%), поваренная соль (-24%), сливочное масло (-22,5%), свекла (-22%), морковь (-19,7%), куриные яйца (-16,9%) и сахар-песок (-15%). Также снизились цены на пшеничную муку (-14%), говядину (-11%), вермишель (-9,3%), баранину (-8%), пшено (-2,4%) и молоко (-2,3%), поделились аналитики.

По данным АКОРТ, средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары "первой цены" в декабре составила 3%, снизившись на 1,8 процентного пункта год к году. С отрицательной наценкой - по ценам ниже закупочных - в декабре продавались товары "первой цены" в 7 из 25 категорий: морковь (-10,4%), белокочанная капуста (-7,6%), рис (-4,1%), куриные яйца (-2,2%), подсолнечное масло (-1,8%), говядина (-0,4%), сезонные яблоки (-0,3%).

По сравнению с ноябрем 2025 года в декабре цены на социально значимые продукты "первой цены" выросли на 0,5%. Сезонный рост цен зафиксирован на овощи борщевого набора: репчатый лук (+8,5%), морковь (+5,8%), картофель (+5,6%), свекла (+3,3%), белокочанная капуста (+2,2%). В то же время за месяц подешевели поваренная соль (-5,7%), гречневая крупа (-5,2%), рис (-3,2%), сливочное масло (-1,6%), пшеничная мука (-1,2%), свинина (-0,7%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (-0,6%), тушка цыпленка-бройлера (-0,4%), вермишель (-0,3%), сахар-песок (-0,3%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (-0,3%), отмечает ассоциация.