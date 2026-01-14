"Автоваз" начнет продажи коммерческих автомобилей SKM в 2026 году

В компании ранее сообщали, что пассажирские и грузовые фургоны под брендом SKM проходят сертификацию

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Автоваз" планирует в 2026 году начать продажи новой линейки коммерческих автомобилей под брендом SKM, следует из презентации компании, представленной вице-президентом по продажам и маркетингу Дмитрием Костроминым.

Как указано в материалах презентации, в рамках развития модельного ряда Lada в 2026 году планируется усиление линейки легких коммерческих автомобилей (LCV) за счет вывода на рынок бренда SKM.

В октябре 2025 года глава компании заявлял о том, что пассажирские и грузовые фургоны под брендом SKM проходят сертификацию, а их выпуск начнется по завершении этого процесса.