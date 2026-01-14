ЕК из кредита Киеву в размере €90 млрд потратит на оружие €60 млрд

На бюджетные нужды пойдут €30 млрд

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Еврокомиссия представила юридические предложения по финансированию Киева на €90 млрд на 2026-2027 годы, из которых на оружие для "войны с Россией" пойдет €60 млрд, а на бюджетные нужды - €30 млрд. Первые деньги должны быть направлены уже в апреле. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы намерены распределить сумму в €90 млрд. Одну треть - €30 млрд - мы направим на бюджетную поддержку Украины, €60 млрд - на оружие, необходимое ей, поскольку она ведет войну с Россией", - сказала фон дер Ляйен, подчеркнув, что ожидает "скорейшее утверждение этих предложений Советом ЕС", что позволит "направить первые средства уже в апреле" 2026 года.