ГД одобрила в I чтении право на наследование средств положительного сальдо ЕНС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий порядок распоряжения средствами, которые находятся на едином налоговом счете (ЕНС) умершего физлица. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ и в закон "О налоговых органах РФ".

Документ распространяет право на получение сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС умершего или объявленного умершим налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента, в отношении лиц, являющихся его наследниками. Законопроект также расширяет полномочия налоговых органов в предоставлении нотариусу по его запросу сведений о размере денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета наследодателя.

Проект закона также актуализирует терминологию, используемую в Налоговом кодексе РФ для обозначения стандартов, подлежащих применению для составления консолидированной финансовой отчетности.

В случае принятия нормы законопроекта о порядке распоряжения средствами ЕНС умершего вступят в силу по истечении 270 дней со дня официального опубликования. "Отлагательный срок вступления в силу норм документа в части вводимого механизма в отношении распоряжения суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо умершего лица, аргументируется необходимостью подготовки информационных систем ФНС России и Федеральной нотариальной палаты к предполагаемому межведомственному взаимодействию", - говорится в пояснительной записке.

Как пояснил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР), защита имущественных прав граждан и их наследников - это одна из основ социального государства. "Внедрение единого налогового счета было прогрессивным шагом, но с его практическим применением возникли вопросы, требующие законодательного решения. Ситуация, когда средства на ЕНС после смерти человека оказывались фактически заморожены, а наследники сталкивались с трудностями в их получении, была недопустимой. Принятый законопроект закрывает этот правовой пробел, давая четкий механизм для перехода налоговых активов к правопреемникам. Работа нотариусов также станет более оперативной благодаря прямому взаимодействию с налоговой службой", - указал он.

Что касается второй части инициативы - унификации терминов МСФО (международные стандарты финансовой отчетности), то это необходимое продолжение курса на интеграцию российского бизнеса в глобальную экономику, считает депутат. "Единообразие в терминологии снимет возможные разночтения в отчетности компаний, работающих на международных рынках, и будет способствовать укреплению доверия к российской финансовой документации со стороны иностранных партнеров и инвесторов. Законопроект защищает права конкретных граждан и создает условия для развития отечественного бизнеса", - подчеркнул Панеш.