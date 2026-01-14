Торгпред РФ отметил открытость страны для локализации производств компаний КНР

Алексей Дахновский отметил, что Россия предлагает уходить от схемы простой купли-продажи к созданию совместных предприятий

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Россия приветствует сотрудничество с китайскими компаниями, стремящимися локализовать производство на территории РФ. Об этом сообщил ТАСС торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.

"Значительное внимание будет уделено расширению сотрудничества в промышленном секторе. <…> Перед нашей промышленностью поставлена задача увеличить к 2030 году валовую добавленную стоимость на 40% и в два раза нарастить объем частных инвестиций в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР). При этом крайне важным является работа по углублению технологической кооперации. Россия открыта для китайских компаний, готовых локализовать производство на ее территории, и предлагает уходить от схемы простой купли-продажи к созданию совместных предприятий", - сказал он.

По его словам, в 2026 году высокую актуальность сохранит инвестиционное сотрудничество. "В нашей стране ведется регулярная работа по совершенствованию инвестиционного климата и деловой среды. Много делается для поддержки инвесторов на государственном, региональном и корпоративном уровнях. При этом речь идет не только о налоговых и таможенных преференциях, но и о целенаправленных мерах по сопровождению инвесторов, создании режимов специальных инвестиционных контрактов (СПИК), развитии инфраструктурных и индустриальных парков", - отметил торгпред.