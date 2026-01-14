Торгпред РФ рассказал об укреплении торгово-экономических отношений России и КНР

Двум странам удалось наработать новые форматы взаимодействия, отметил Алексей Дахновский

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. России и Китаю, несмотря на целый ряд различных негативных факторов, удалось добиться укрепления торгово-экономических отношений и наработать новые форматы взаимодействия. Об этом сообщил ТАСС торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.

"Оценивая уходящий год с точки зрения торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем необходимо отметить, что, несмотря на серьезное влияние целого ряда негативных факторов, странам удалось сохранить устойчивость двусторонних торгово-экономических отношений, добиться их укрепления, а также наработать новые форматы и модели взаимодействия", - сказал торгпред.

По данным китайской таможенной статистики, уточнил он, стоимостной объем взаимного товарооборота за 2025 год относительно 2024 года снизился на 6,9% и составил $228,105 млрд. При этом, указал Дахновский, Россия сохранила место в пятерке ведущих торговых партнеров КНР.

"Причины уменьшения показателей вполне понятны, назову лишь некоторые из них: это и беспрецедентное внешнее давление со стороны коллективного Запада, и снижение цен на товары, составляющие основу российского экспорта в Китай, и высокая стоимость заимствования денег в России, и замедление роста отдельных отраслей экономики КНР, и насыщение российского рынка китайской продукцией. Абстрагируясь от конкретных факторов, упомяну также такой вроде бы очевидный, но важный момент, как высокая динамика происходящих сейчас общих изменений в мировой политике, экономике, других сферах", - сказал он.

По его словам, отношения между РФ и КНР нельзя рассматривать вне данного контекста. Недавний бурный рост двустороннего товарооборота в период с 2022 по 2024 год, констатировал он, был во многом связан с заполнением китайской продукцией ниш, возникших в России после ухода западных компаний. Этот рост, считает торгпред, остался в прошлом, поскольку существенным образом изменились объективные условия окружающей обстановки.

"Таким образом, определенная волатильность в области торговли неизбежна, разнонаправленные колебания могут быть буквально интегрированы друг в друга. К примеру, по нашим наблюдениям, на фоне снижения в прошедшем году итоговых показателей, ситуация в течение отдельно взятых месяцев постепенно улучшалась, а в течение каждого из четырех последних из них российский экспорт в Китай устойчиво держался в зоне положительных значений", - сказал Дахновский.

Адаптация бизнеса

В части, касающейся других значимых моментов уходящего года, торгпред отметил адаптацию российской и китайской сторон к взаимодействию в условиях повышенной внешней неопределенности и санкционного давления. "Наши страны фактически полностью перешли на использование национальных валют во взаимной торговле. Развивалось взаимодействие в промышленно-технологической сфере. Стороны последовательно наращивали контакты на данном направлении. Важным фактором, позволившим избежать негативных сценариев во многих секторах, стала креативность бизнеса, его активность, мобильность и изобретательность, что позволило нарастить число совместных проектов и интенсивность обменов. Особо хочется отметить представителей малых и средних компаний, многие из которых, несмотря на сложности, проявили настоящую предпринимательскую смелость и инициативу, стали открывать новые для себя ниши и регионы", - сказал он.

"Вне всякого сомнения, знаковыми событиями стали решения России и Китая взаимно ввести режим безвизового посещения гражданами двух стран территорий друг друга в туристических и деловых целях. Полагаю уже наблюдаемая активизация поездок - это только первые результаты, в дальнейшем совокупный эффект будет гораздо более ощутимым", - полагает Дахновский.