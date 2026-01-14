Торгпред РФ призвал расширять географию деятельности бизнеса России в Китае

Алексей Дахновский отметил необходимость активно идти вглубь КНР, "где нас не знают, либо знают недостаточно"

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Расширение транспортно-логистических маршрутов между Россией и Китаем позволит обеспечить рост товарооборота в условиях непростой внешней обстановки, необходимо также расширять географию работы российского бизнеса на территории КНР. Об этом сообщил ТАСС торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.

"Успешная торговля и деловые связи невозможны без налаженных транспортно-логистических маршрутов и профильной инфраструктуры. Их дальнейшее расширение позволит нивелировать узкие места и обеспечить рост товарооборота даже в условиях непростой внешней обстановки. Кроме того, важно продолжать расширение географии деятельности российского бизнеса на территории КНР. Необходимо активно идти вглубь страны в те регионы, где нас не знают, либо знают недостаточно. На фоне усилий по стабилизации торговли товарами, целесообразно уделять больше внимания торговле услугами. Этот сегмент имеет большой потенциал, стоит задача создать условия для его раскрытия", - заявил он.

В 2025 году, напомнил торгпред, велась поступательная работа по расширению транспортно-логистических каналов между двумя странами. Буквально на днях, сказал он, поступило сообщение об открытии движения через обновленный пункт пропуска Кани-Курган, расположенный в Благовещенском районе Амурской области (с китайской стороны находится город Хэйхэ). "После реконструкции количество полос на этом погранпереходе выросло с 4 до 16. В результате открывается перспектива пятикратного роста грузоперевозок", - рассказал торгпред.

Еще одним направлением, по его словам, требующим кропотливой работы, является выявление и устранение барьеров, мешающих реализации бизнес-проектов между двумя странами. "В силу различных причин подобного рода препятствия имеют место, а на их устранение зачастую уходят годы. Так, в 2024 году в результате многолетних усилий удалось добиться открытия китайского рынка для импорта российской свинины", - сказал Алексей Дахновский.