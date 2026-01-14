Предприниматели рассказали, какое направление наиболее перспективно для МСП в РФ

Больше трети опрошенных назвали онлайн-торговлю и маркетплейсы, говорится в исследовании онлайн-платформы Ozon

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Больше трети опрошенных предпринимателей считают онлайн-торговлю и маркетплейсы наиболее перспективными направлениями малого бизнеса в России в 2026 году. Об этом сказано в исследовании онлайн-платформы Ozon, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Говоря о наиболее перспективных направлениях малого бизнеса в России в 2026 году, предприниматели чаще всего называют онлайн-торговлю и маркетплейсы - этот вариант выбрали 38% респондентов", - сказано в сообщении.

Среди других направлений роста участники опроса выделяют технологические решения и ИТ (15%), а также сферу услуг (10%), говорится в тексте.

По данным опроса, в 2026 году большинство продавцов сфокусируются на расширении бизнеса и повышении эффективности. Так, каждый четвертый (25%) планирует расширять присутствие на маркетплейсах, 26% собираются оптимизировать бизнес-процессы и расходы, а 20% рассматривают запуск новых категорий товаров и услуг.

При принятии бизнес-решений предприниматели, в первую очередь, ориентируются на внешние условия. 40% респондентов называют среди основных факторов изменения в логистике и экономике. Бизнес также внимательно оценивает поведение покупателей и уровень спроса (21%), а для 18% опрошенных определяющим остается собственная стратегия и внутренние ресурсы компании, сказано в тексте.

Опрошенные с оптимизмом смотрят на возможности для региональных предпринимателей в 2026 году. Основным драйвером роста регионального бизнеса 44% предприниматели называют развитие онлайн-продаж и маркетплейсов. Еще 21% считают ключевым рост локальных ниш и спроса внутри регионов, говорится в исследовании.

Переход на отечественные решения

Как отметили аналитики Ozon, в своей работе предприниматели все чаще пересматривают используемые инструменты и прибегают к отечественным сервисам. Так, за последний год 17% предпринимателей полностью перешли на российские решения, еще 15% сделали это частично. Основными причинами такого перехода респонденты называют финансовые соображения (17%), а также рост удобства и доступности локальных сервисов (12%).

В опросе приняли участие более 1 тыс. предпринимателей.