Минвостокразвития: северный завоз составит 3,9 млн тонн в 2026 году

План завоза в 2025 году выполнили на 100%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Запланированный объем северного завоза в 2026 году составит 3,9 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"План северного завоза в 2025 году исполнен на 100% - в регионы доставлено 3,4 млн тонн грузов. План северного завоза на 2026 год превышает 3,9 млн тонн", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, в регионе запланировано строительство новых тепличных комплексов. Объем снабжения овощами собственного производства в 2025 году на Чукотке вырос на 6,6%. Новые тепличные проекты, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году, позволят увеличить уровень самообеспечения продукцией собственного производства в два раза.

Как отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, на Камчатке также есть примеры локальных производств, обеспечивающих определенными видами товаров отдаленные населенные пункты. Кроме того, по его словам, важно развивать межрегиональную кооперацию, развивать поставки товаров между соседними регионами.

Северный завоз - комплекс мероприятий по бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий Крайнего Севера. Доставка грузов в эти места сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Она осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.