В аэропорту Краснодара семь рейсов задерживаются более чем на сутки

Задержаны три рейса в Москву, два в Санкт-Петербург, по одному в Уфу и Казань

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Более чем на сутки задерживаются семь рейсов на вылет в международном аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло.

Задержаны три рейса в Москву, два в Санкт-Петербург, по одному в Уфу и Казань. Все они должны были отправиться по маршруту еще во вторник, 13 января, но были перенесены на среду в связи со снегопадом и угрозами беспилотных атак.

Ранее Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой рейса авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Краснодар - Уфа, вызванной ограничениями в работе аэропорта Краснодар.

Снегопады начались в Краснодарском крае с ночи на понедельник. По данным центра мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае, 14 января в регионе ожидают мокрый снег, достигающий уровня опасного явления, возможно налипание снега на проводах и деревьях, гололед.

В среду днем Росавиация вводила ограничения на работу международного аэропорта Краснодар в целях обеспечения безопасности полетов. Они были сняты в 15:34 мск.