"Автоваз" в 2026 году планирует продать 370 тыс. авто на внутреннем рынке

Планируется также экспортировать 30 тыс. автомобилей, отметил глава компании Максим Соколов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Автоваз" в 2026 году рассчитывает продать около 370 тыс. автомобилей на российском рынке и экспортировать 30 тыс., сообщил журналистам глава компании Максим Соколов.

"Пока мы планируем реализовать на российском рынке в 2026 году порядка 370 тыс. автомобилей. Но мы готовы и нарастить объемы. Все будет зависеть от рынка, а рынок будет зависеть от макроэкономических условий, которые мы увидим. На экспорт мы планируем произвести примерно 30 тыс. автомобилей, чтобы сохранить тот баланс производства и стоков, который сейчас есть. Но если рубль у нас будет несколько другим, то и эти планы на экспорт тоже могут немного поменяться", - сказал Соколов.

По его словам, рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2026 году может вырасти до 1,5 млн единиц.

"Конечно, 2026 год тоже может преподнести многочисленные сюрпризы. Хотелось бы, чтобы они были положительные. Автомобильный рынок, как мы предполагаем, вырастет несильно и будет находиться в пределах 1,5 млн автомобилей", - отметил глава "Автоваза".

В планах компании на 2026 год - выпуск 400 тыс. автомобилей.

По итогам 2025 года "Автоваз" продал 338 тыс. автомобилей Lada, что на 26% меньше, чем в 2024 году.