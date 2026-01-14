ФАС подготовила законопроект по совершенствованию потребкредитования

Он предусматривает процедуру "автоматического" определения соответствия страховщика требованиям кредитора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. ФАС России разработала совершенствующий потребительское кредитование законопроект, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Документ направлен на расширение перечня страховых организаций, услугами которых могут воспользоваться заемщики при кредитовании", - отметили там.

Законопроект предусматривает процедуру "автоматического" определения соответствия страховщика требованиям кредитора: страховщик считается соответствующим таким требованиям при наличии у него определенного уровня кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

В ФАС также отметили, что максимальный уровень кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, который может устанавливать кредитор в качестве минимального требования, устанавливается правительством РФ. Сведения о кредитном рейтинге страховщиков являются публичной информацией.

"Закрепление такой процедуры расширит количество страховых организаций, соответствующих требованиям кредитора. Так, при установлении кредитного рейтинга на уровне, определенном ранее, количество страховых организаций, "автоматически" допускаемых к страхованию заемщиков, составит не менее 64, в то время как кредитные организации нередко работают лишь с 1-5 партнерами при страховании рисков заемщиков", - отметили в службе.

Отдельно в проекте закреплены положения, предусматривающие надлежащее информирование заемщика об утвержденных кредитором требованиях к страховщикам и условиям предоставления страховой услуги. Также в этот список входит информация об уровне кредитного рейтинга, перечне страховщиков и сведений о праве заемщика страховать риски у любого страховщика, отвечающего требованиям кредитора.