Прекращение участия ЦБ в предупреждении банкротства банка предложили упростить

В Госдуму внесли соответствующий законопроект, который, по мнению его авторов, поможет сэкономить государственные средства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий установление дополнительного основания для прекращения участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или Банка России в плане по предотвращению банкротства банка. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Когда банк начинает тонуть, у государства есть режим "санации": Банк России и Агентство по страхованию вкладов могут зайти в ситуацию по плану участия и провести меры по предупреждению банкротства. В этом плане описывают, что именно делается: финансовая поддержка, смена собственников, передача активов и обязательств, реорганизация. Один из самых частых финалов - проблемный банк присоединяют к более устойчивой кредитной организации, и вывеска исчезает, а клиенты переходят в банк-правопреемник", - рассказал один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

Даже после присоединения план участия формально продолжает жить, пока уполномоченные органы Банка России отдельно не примут решение о прекращении его действия, указал депутат. "В результате получается разрыв между реальностью и юридической процедурой: банк уже присоединили, запись в ЕГРЮЛ внесли, операционная жизнь идет внутри правопреемника, при этом план приходится закрывать отдельным управленческим решением", - отметил он.

Законопроект предлагает закрепить прямую связку: если реорганизация санируемого банка в форме присоединения проведена в соответствии с планом участия Банка России или АСВ, то меры по предупреждению банкротства считаются осуществленными, а прекращение плана привязывается к регистрации присоединения, пояснил Гаврилов. "Для клиента сам переход счетов, вкладов и договоров происходит по правилам правопреемства, тут логика прежняя. Меняется юридическая конструкция у регулятора и участников санации: после присоединения план закрывается по факту наступившего события, без отдельного длинного маршрута согласований", - указал парламентарий.

Еще одна деталь касается отчетности: пока план действует, АСВ ежемесячно отчитывается в Банк России о ходе его выполнения. Проект предусматривает, что после присоединения такая отчетность может прекращаться, если комитет банковского надзора Банка России принял решение о неприменении к банку-инвестору мер надзорного реагирования по специальному основанию, связанному с участием в санации, рассказал Гаврилов. "Смысл простой: когда санация завершается присоединением, закон фиксирует эту точку как окончание участия государства в плане, с привязкой к регистрации реорганизации. Кроме того, когда прекращается участие ЦБ или АСВ в санации банка, имеет место экономия госсредств: все расходы теперь будет нести банк, к которому присоединен санируемый банк", - добавил он.