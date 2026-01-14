Участники "УК "Дело" не смогли избрать нового гендиректора

На собрании переизбрали совет директоров, Алексей Лебедев сохранил пост генерального директора

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Участники ООО "УК "Дело" не избрали нового генерального директора на внеочередном собрании, сообщил акционер ГК "Дело" Сергей Шишкарев в личном Telegram-канале.

Шишкарев отметил, что внес на рассмотрение трех кандидатов на должность гендиректора и предлагал обсудить этот вопрос, однако на собрании партнеры из Росатома проголосовали против всех. Алексей Лебедев сохраняет пост генерального директора, сообщили в пресс-службе ГК "Дело".

На собрании был переизбран совет директоров "Дела", в него вошли по три представителя от Шишкарева и от Росатома, при этом Росатом заменил Лебедева на своего сотрудника. По словам Шишкарева, назначение гендиректором Лебедева в декабре 2024 года было связано с договоренностями с госкорпорацией "Росатом" и ТМХ о намерении создать совместный логистический бизнес, а пребывание Лебедева во главе компании - ограничено сроком переговоров.

Как сообщалось, в декабре 2024 года между Росатомом, Шишкаревым и ТМХ было заключено соглашение, в его рамках "Р-альянс" выкупил у Шишкарева 1% в УК "Дело", в результате чего доля последнего сокращалась до 50%. Затем стало известно, что сделки между госкорпорацией и ТМХ по доле в ГК "Дело" не будет: Росатом и ТМХ не договорились о стоимости доли госкорпорации.

"Необходимость смены руководителя очевидна, нахождение в должности гендиректора Лебедева, представляющего ТМХ, нарушает достигнутые в декабре 2024 года договоренности и, что самое главное, - не имеет перспектив для ГК "Дело", - заявил Шишкарев.

Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, являющийся лидером морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. Группа владеет морскими и наземными терминалами, управляет парком фитинговых платформ и контейнеров, а также собственным флотом.