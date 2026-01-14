Запасы нефти в США за неделю увеличились на 3,4 млн баррелей

Этот объем на 3% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года

МОСКВА, 14 января /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 3,4 млн баррелей и на 9 января 2026 года составили 422,4 млн баррелей, сообщили в Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 3% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

По данным на 18:30 мск, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE росла на 1,08 % - до $66,18 за баррель, а стоимость февральского фьючерса нефти WTI поднималась на 1,01% - до $61,77 за баррель.