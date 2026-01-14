С 2020 года заблокировали более 450 продающих сведения из ЕГРН сайтов-двойников

Процесс вел Росреестр совместно с органами прокуратуры

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Росреестр с 2020 года совместно с органами прокуратуры добился блокировки более 450 сайтов-двойников в России, продающих сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщили в ведомстве.

"Росреестр с 2020 года совместно с органами прокуратуры добился блокировки 452 сайтов-двойников, осуществлявших незаконную продажу сведений из ЕГРН. Также заблокировано 47 сайтов-двойников публичной кадастровой карты (ПКК) и 26 Telegram-каналов, осуществлявших перепродажу сведений из реестра недвижимости", - говорится в канале ведомства в Мах.

При этом по итогам 2025 года заблокировано 47 сайтов-двойников Росреестра, 17 сайтов-двойников ПКК и 13 Telegram-каналов.

Росреестр напомнил, что на таких ресурсах высок риск получения недостоверных сведений и неверного отображения картографической информации. Это создает предпосылки к мошенничеству и противоречит законодательству.

Росреестр взаимодействует с поисковыми системами и маркетплейсами, чтобы исключить размещение контекстной рекламы услуг и объявлений о продаже информации из ЕГРН. В работу ведомства внедрена отечественная автоматическая технология мониторинга интернета с применением ИИ, которая помогает выявлять подобные ресурсы.