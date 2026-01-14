США заявили, что отмена пошлин на ввоз кремния из РФ повредит их промышленности

Министерство торговли не уточняет, как именно может быть нанесен этот ущерб американским производителям

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Американские власти решили сохранить в силе антидемпинговые пошлины на поставку металлического кремния из России, поскольку считают, что их отмена причинила бы "материальный ущерб" промышленности США. Это следует из заявления Министерства торговли, опубликованного в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

"В результате принятых Министерством торговли США и Комиссией по международной торговле решениям, согласно которым отмена антидемпинговых пошлин на металлический кремний из РФ, по всей вероятности, приведет к продолжению и повторным случаям демпинга и к материальному ущербу для промышленности в Соединенных Штатах, Минторг публикует уведомление о сохранении антидемпинговых пошлин", - утверждается в документе. Ведомство не уточняет, как именно может быть нанесен этот ущерб американским производителям.

Минторг США 26 марта 2003 года принял решение ввести антидемпинговые пошлины на ввоз в страну металлического кремния из России. Позднее ведомство несколько раз анализировало целесообразность сохранения в силе этой меры. В итоге оно решило не отменять пошлины. Против этого выступали американские профильные компании.

Последнее такое рассмотрение Минторг США начал в мае 2025 года. По его итогам был опубликовано данное заявление ведомства.