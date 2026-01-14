США заявили, что отмена пошлин на ввоз кремния из РФ повредит их промышленности
ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Американские власти решили сохранить в силе антидемпинговые пошлины на поставку металлического кремния из России, поскольку считают, что их отмена причинила бы "материальный ущерб" промышленности США. Это следует из заявления Министерства торговли, опубликованного в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.
"В результате принятых Министерством торговли США и Комиссией по международной торговле решениям, согласно которым отмена антидемпинговых пошлин на металлический кремний из РФ, по всей вероятности, приведет к продолжению и повторным случаям демпинга и к материальному ущербу для промышленности в Соединенных Штатах, Минторг публикует уведомление о сохранении антидемпинговых пошлин", - утверждается в документе. Ведомство не уточняет, как именно может быть нанесен этот ущерб американским производителям.
Минторг США 26 марта 2003 года принял решение ввести антидемпинговые пошлины на ввоз в страну металлического кремния из России. Позднее ведомство несколько раз анализировало целесообразность сохранения в силе этой меры. В итоге оно решило не отменять пошлины. Против этого выступали американские профильные компании.
Последнее такое рассмотрение Минторг США начал в мае 2025 года. По его итогам был опубликовано данное заявление ведомства.