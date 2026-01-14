BFMTV: протестующие фермеры ворвались на территорию Минсельхоза Франции

Манифестанты скандируют лозунги против ЕС и в поддержку французского аграрного сектора

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Французские фермеры, протестующие против торгового соглашения Евросоюза со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR), ворвались на территорию Министерства сельского хозяйства Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

На кадрах, показанных каналом, манифестанты на территории ведомства в Париже скандируют лозунги против ЕС и в поддержку французского аграрного сектора. Участники демонстрации считают, что "правительство сделало недостаточно для того, чтобы предотвратить подписание главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен этого губительного для французского сельского хозяйства соглашения".

Полиция пытается оттеснить фермеров с улиц правительственного квартала. Акция протеста состоялась в преддверии голосования в парламенте по резолюциям о недоверии правительству, обвиняемому оппозицией в попустительстве сделке ЕС с MERCOSUR.

5 декабря 2024 года фон дер Ляйен сообщила, что финишная черта в переговорах между ЕС и MERCOSUR уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.