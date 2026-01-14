Инфляция в РФ с 1 по 12 января составила 1,26%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 1 по 12 января 2026 года составила 1,26%, следует из данных Росстата. Годом ранее - в целом за январь 2025 года - инфляция равнялась 1,23%.

За период с 23 декабря по 31 декабря 2025 года данные не публиковались. С 16 по 22 декабря 2025 года инфляция составила 0,2%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на водку (+4,2%), мясные (+1,4%), фруктово-ягодные (+1,1%) и овощные (+1%) консервы для детского питания, свинину (+0,9%), маргарин и печенье (+0,8%), говядину, мороженую рыбу и куриные яйца (+0,7%), полукопченые, варено-копченые колбасы и пшеничную муку (+0,6%), пшеничный хлеб и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,5%), вареные колбасы, ультрапастеризованное молоко, кефир, ржаной хлеб (+0,4%), баранину, куриное мясо, сосиски, сардельки, твердые, полутвердые и мягкие сыры, подсолнечное масло, черный чай (+0,3%), пастеризованное молоко и макаронные изделия (+0,2%), сметану, творог, гречневую крупу и рис (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 7,9%, в том числе на огурцы (+21,3%), помидоры (+13,6%), картофель (+5,8%), белокочанную капусту (+4%), морковь (+3,8%), столовую свеклу и репчатый лук (+3,6%), яблоки (+2,4%) и бананы (+0,9%).

Цены снизились на сахар-песок и пшено (-0,3%), сухие молочные смеси для детского питания (-0,2%), поваренную соль (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов изменились цены на римантадин (+1,5%), метамизол натрия (+0,9%), нафазолин (+0,8%), активированный уголь и нимесулид (+0,6%), корвалол (+0,5%), ренгалин (+0,4%), валидол (+0,1%). Снизились цены на пенталгин (-0,2%) и левомеколь (-0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на туалетное (+0,8%) и хозяйственное (+0,7%) мыло, сухие корма для домашних животных и зубные щетки (+0,6%), гигиенические прокладки (+0,5%), спички (+0,4%), стиральные порошки (+0,3%), пеленки для новорожденных и туалетную бумагу (+0,1%). Снизились цены на зубные пасты и детские подгузники (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на новые иностранные легковые (+1,5%) и отечественные (+1,3%) автомобили, электропылесосы (+1%), взрослые кроссовки (+0,5%), мужские носки, женские колготки и шампуни (+0,4%), мужские майки, футболки и сигареты с фильтром (+0,2%), детские кроссовки и обрезные доски (+0,1%). Снизились цены на смартфоны и телевизоры (-1,0%), детские джинсы (-0,3%), детские спортивные костюмы и футболки (-0,2%).

Цены на дизельное топливо выросли на 1,3%, автомобильный бензин - на 1,2%.

Услуги

Изменились тарифы на проезд в метро (+10,7%), трамвае (+5,4%), городском автобусе и троллейбусе (+3,8%).

Выросла плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (+2,3%), а также тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг: услуги по снабжению электроэнергией (+1,5%), отопление (+1,4%), горячее водоснабжение (+1,3%), водоотведение (+1,2%), холодное водоснабжение (+1,1%).

Изменилась средняя стоимость проживания в гостиницах категорий четыре и пять звезд (+2,9%), гостиницах категории две звезды (+2,1%), гостиницах категории три звезды (+1,6%), гостиницах категории одна звезда или в мотелях (+1,1%), а также путевок в санатории (+1,8%) и дома отдыха, пансионаты (+1%). Снизилась стоимость проживания в хостелах (-0,1%).

Изменились цены на поездки на отдых на Черноморском побережье России (+8,6%) и в ОАЭ (+1,6%), мойку легкового автомобиля (+2,0%), восстановление зуба пломбой (+0,8%), стрижки мужские и женские (+0,4%).