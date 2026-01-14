Бензин в РФ с 1 по 12 января подорожал на 1,2%

Средняя стоимость дизельного топлива за этот период выросла на 1,3%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 1 по 12 января 2026 года выросли на 1,2%, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки АИ-92 поднялись на 1,1%, АИ-95 выросли на 1,2%, АИ-98 - на 1,6%. Средняя стоимость дизельного топлива за этот период выросла на 1,3%.

По данным на 12 января, стоимость 1 л бензина в среднем составила 65,39 рубля, марки АИ-92 - 62,06 рубля, АИ-95 - 67,5 рубля, АИ-98 и выше - 90,45 рубля. Цены на дизельное топливо выросли до 76,94 рубля за 1 л. За период с 23 декабря по 31 декабря 2025 года данные не публиковались.

По данным Росстата, изменение цен на автомобильный бензин с 1 по 12 января 2026 года зафиксировано в 78 субъектах Российской Федерации, более всего в Магаданской области (+3,3%) и Чукотском автономном округе (+2,7%). Снижение цен было зафиксировано в пяти субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Дагестан (-1,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 1,6%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 60,49 до 63,99 рубля, марки АИ-95 - от 66,99 до 74,49 рубля, марки АИ-98 и выше - от 89,18 до 96,47 рубля за 1 л. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 59,95 до 70 рублей, марки АИ-95 - от 64,7 до 73,5 рубля, марки АИ-98 и выше - от 91,15 до 96,35 рубля за 1 л.