Водка в России с 1 по 12 января подорожала на 4,2%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Стоимость водки в России с 1 по 12 января 2026 года увеличилась на 4,2%, сообщается в материалах Росстата.

Также выросли цены на консервы мясные - на 1,4%, фруктово-ягодные - на 1,1% и овощные - на 1% для детского питания, свинину - на 0,9%, маргарин и печенье - на 0,8%, говядину, рыбу мороженую и яйца куриные - на 0,7%, колбасы полукопченые, варено-копченые и муку пшеничную - на 0,6%, хлеб пшеничный и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,5%, колбасы вареные, молоко ультрапастеризованное, кефир, хлеб ржаной - на 0,4%, баранину, мясо кур, сосиски, сардельки, сыры твердые, полутвердые и мягкие, масло подсолнечное, чай черный - на 0,3%, молоко пастеризованное и макаронные изделия - на 0,2%, сметану, творог, крупу гречневую и рис - на 0,1%.

В то же время сахар-песок и пшено подешевели на 0,3%, смеси сухие молочные для детского питания - на 0,2%, соль поваренная - на 0,1%.

Также за этот период рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 7,9%, в том числе огурцы подорожали на 21,3%, помидоры - на 13,6%, картофель - на 5,8%, капуста белокочанная - на 4%, морковь - на 3,8%, свекла столовая и лук репчатый - на 3,6%, яблоки - на 2,4% и бананы - на 0,9%.