Годовая инфляция в РФ на 12 января составила 6,27%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ на 12 января зафиксирована на уровне 6,27%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.

"За период с 1 по 12 января 2026 года инфляция составила 1,26% на фоне повышения с 1 января 2026 года базовой ставки НДС (c 20% до 22%). На продовольственные товары цены изменились на 1,4%, в том числе на плодоовощную продукцию на 7,88%, на остальные продукты питания - на 0,92%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,74%, в секторе наблюдаемых услуг - 1,81%. Годовая инфляция на 12 января зафиксирована на уровне 6,27%", - отмечается в обзоре.