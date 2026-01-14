ФАС запросила данные у крупнейших производителей для изучения цен на овощи
Редакция сайта ТАСС
16:06
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. ФАС России направила запросы крупнейшим производителям овощной продукции, чтобы изучить ценовую ситуацию на рынках овощей защищенного грунта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ФАС отметили, что компании, которые входят в группы "ЭКО-культура", "Рост", "Горкунов", "Теплицы регионов", "Магнит" и "Мое лето", должны предоставить информацию об объемах реализации и производства продукции, а также "данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах", объеме сбыта и рентабельности продаж.
По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.