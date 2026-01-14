ФАС запросила данные у крупнейших производителей для изучения цен на овощи

Ведомство проанализирует предоставленные сведения от компаний, входящих в группы "Рост", "ЭКО-культура", "Горкунов", "Магнит", "Теплицы регионов" и "Мое лето"

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. ФАС России направила запросы крупнейшим производителям овощной продукции, чтобы изучить ценовую ситуацию на рынках овощей защищенного грунта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС отметили, что компании, которые входят в группы "ЭКО-культура", "Рост", "Горкунов", "Теплицы регионов", "Магнит" и "Мое лето", должны предоставить информацию об объемах реализации и производства продукции, а также "данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах", объеме сбыта и рентабельности продаж.

По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.