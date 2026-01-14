В Прикамье турпоток за два года вырос на 20%

По словам главы региона Дмитрия Махонина, в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" на 2025-2027 годы Пермскому краю удалось привлечь более 2 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 14 января. /ТАСС/. Турпоток в Пермский край вырос на 20% за два года после празднования 300-летия Перми. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"Рад, что интерес к Прикамью из года в год только растет. Один из главных показателей - устойчивый рост турпотока: с 2023 года, когда Пермь отмечала 300-летие, он увеличился на 20%", - сообщил Махонин.

При этом в год 300-летия столицы Прикамья турпоток в регион превысил 1 млн человек и составил порядка 1,2 млн человек. По итогам 2024 года турпоток ожидался порядка 1 млн человек, однако превысил показатель в 1,4 млн поездок.

Как отметил глава региона, в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" на 2025-2027 годы Прикамью удалось привлечь более 2 млрд рублей, в том числе более 1,5 млрд средств федерального бюджета. "Эти средства мы направляем на развитие инфраструктуры и поддержку тех, кто строит и развивает гостиницы, кемпинги и другие объекты для туристов", - рассказал Махонин.

В частности, в 2025 году власти Пермского края поддержали шесть инвестиционных проектов предпринимателей в сфере туризма, за счет чего увеличился номерной фонд в Добрянском, Кунгурском, Чайковском, Чусовском и Пермском округах. Еще четыре проекта получили субсидии на развитие придорожного сервиса.

В 2026 году региональные власти также намерены поддержать не менее четырех проектов по созданию кемпингов и автокемпингов, построить 81 номер в модульных гостиницах, обустроить два туристских центра и реализовать не менее четырех проектов по развитию туристических территорий в муниципалитетах. Также в текущем году, по словам губернатора Прикамья, откроется новый четырехзвездочный отель в центре Перми, который сможет принимать до 27,2 тыс. туристов в год. "Также нужно больше рассказывать о ландшафтном и культурном многообразии Прикамья в других регионах, показывать наши туристические возможности и интересные маршруты, которые знакомят с культурой и традициями народов Пермского края", - добавил Махонин.

Туризм в Прикамье

В Пермском крае развивается несколько направлений туризма, в том числе экологический, детский, семейный, промышленный, гастрономический, круизный туризм и другие. Как отмечал ранее губернатора региона, почти половина туристов выбирает культурно-познавательные маршруты.